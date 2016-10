HK etsii lääkettä sikaruuhkaan

HK Scan uusii sikatilojensa tuotantosopimuksia hallitakseen tuotantomääriä nykyistä paremmin (MT 5.10.). Lihatalo on kipuillut ylisuuren tuotannon kanssa jo pari vuotta. Aiempi sopimusten irtisanominen herätti pahennusta, joten nyt tasapainoa haetaan sopimalla sikamäärien rajoituksista.

Suomen sika-alan tilanne on vaikea. Venäjän markkinat sulkeutuivat jo ennen pakotekriisiä, eikä odotettu Kiinan vienti tunnu avautuvan. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää oman tuotannon supistaminen. Se taas sotii tuotannon tehostamisvaateita vastaan. On silti hyvä, jos tuotannon sopeutuksella kyetään korjaamaan surkeita tuottajahintoja. Myös se on hyvä, että HK Scan etsii ratkaisuja nyt yhdessä tuottajiensa kanssa.