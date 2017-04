Jäätävä asetelma

Vaikka kuntavaalit ovat korostetusti paikallisvaalit, niissä ratkaistaan myös valtakunnan politiikan hegemonia. Asetelma on jäätävän jännittävä. Kokoomuksella ja sen puheenjohtajalla Petteri Orpolla on mahdollisuus vallata piikkipaikka. Myös keskustalla on edelleen mahdollisuus olla maan ykkönen.

Tulos muuttaa dynamiikkaa maan hallituksen sisällä sen aloittaessa toisen puoliaikansa. Demarien oppositiokiidon mahdollinen hyytyminen ja vihreiden nousu metropolissa ovat olennaisia asioita. Ne vaikuttavat väistämättä hallituksen harjoittamaan politiikkaan.