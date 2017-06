Kahden kauppa

Lauantaina Jyväskylässä on luvassa poliittinen trilleri, kun perussuomalaiset äänestävät uutta puheenjohtajaa puolueelle. Ehdokkaita on kaikkiaan kuusi, mutta ennakkotietojen perusteella paikasta kisaavat tasaväkisesti kulttuuri-, urheilu- ja eurooppaministeri Sampo Terho ja europarlamentaarikko Jussi Halla-aho. Valinta on historiallinen, sillä nykyinen puheenjohtaja Timo Soini on johtanut puoluetta suvereenisti parikymmentä vuotta eli lähes koko sen olemassaolon ajan.

Perussuomalaiset valitsevat itselleen sellaisen puheenjohtajan kuin he parhaaksi näkevät. Ratkaisulla voi kuitenkin olla kauaskantoisia vaikutuksia – jopa koko hallituksen tulevaisuus voi olla vaakalaudalla.