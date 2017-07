Kakkoskoti kaupungissa

Kesä on mökkeilyn kulta-aikaa. Juuri nyt maaseutu näyttää parhaat puolensa. Näin voi olla muulloinkin. Helsingin Sanomat havaitsi asian sunnuntaina (2.7) laajassa jutussaan, jossa kerrottiin tyytyväisistä kahden kodin ihmisistä, jotka viettävät ympäri vuoden aikaa vapaa-ajan asunnollaan.

Vielä tällä hetkellä HS:nkin mukaan kakkoskoti sijaitsee maalla, kun ykköskoti on luonnollisesti kaupungissa. Monelle asia on jo nyt päinvastoin. Elämä on maalla ja työ kaupungissa. Ehkäpä kakkoskotikin voisi yhä useammalle löytyä nimenomaan kaupungista.