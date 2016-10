Pieni eläin, jota vain harva on nähnyt, liikuttelee kivitaloja ja moottoriteitä. Se pysäyttää vaivatta suuren hakkuukoneen. Viime vuonna se uhkasi Savossa kokonaista kaupan logistiikkakeskusta samalla kun sen papanat uhkasivat Tampereen raitiotiehanketta. Kyseessä on tietenkin kiistellyin ja luultavasti kallein nisäkkäämme, liito-orava.

Lajin uhanalaisuudesta on riidelty vuosia, koska etenkin maaseudulla oravaan törmätään tämän tästä. Näin käy nyt myös Helsingissä, jossa liito-orava on vallannut reviireitä Keskuspuistosta ja Malmin lentokentän kupeesta (HS 25.10.). Alueille kaavaillaan uusia asuntoja. On kiinnostavaa nähdä, pysäyttääkö "karvainen kaavoituspäällikkö" vuorostaan Helsingin kaupunkirakentamisen.