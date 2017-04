Kasvu yllätti taas

Pessimistinkin on se jo pakko myöntää – Suomen talous kasvaa odotettua ripeämmin. Toteutunut kasvu näkyy tuotannon tilastoista, mutta myös lähitulevaisuuden kasvuennusteita on päästy ruuvaamaan ylöspäin. Talouden pitkään odotettu käänne on tervetullut. Verotulojen kasvu ja työttömyyden helpottaminen auttavat myös julkista taloutta.

Innokkaasta ennustamisesta huolimatta talouden nousu- ja laskukaudet pääsevät aina yllättämään. Niin nytkin. Maailman epävarmuus huomioiden kasvuluvuista ei kannata vielä riehaantua. Joka tapauksessa kasvu on terveellä pohjalla, kun se nojautuu metsä-, kemian ja teknologiateollisuuteen. Niiden vientitulot ravitsevat koko kansantaloutta.