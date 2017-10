Katalonia, Katalonia

Sunnuntai nosti maailman tietoisuuteen Espanjan eri alueiden kuuman ja edelleen tulenaran historian. Katalonia järjesti Espanjan hallituksen laittomana pitämän kansanäänestyksen alueen itsenäisyydestä. Uutiskuvat kertoivat, kuinka Madridista johdetut poliisivoimat pahoinpitelivät rajusti äänestämään tulleita ihmisiä.

Viranomaisten väkivalta tavallisia kansalaisia kohtaan keskellä Eurooppaa järkyttää. Se on myös pelottava muistutus siitä, että valtioiden ja alueiden rajankäyntejä saatetaan edelleen kohdata jopa EU:n sisällä. On selvää, että unionin on tuettava ja kunnioitettava jäsenmaittensa rajoja. Yhtä selvää on, että järjetön väkivalta on tuomittava nopeasti.