Kauppa ja teollisuus käyvät vastaiskuun

Perjantaina maa- ja metsätalousministerinä aloittava Jari Leppä (kesk.) sai huomata jo ennen varsinaisen ministeripestin alkamista, että muutosten saaminen elintarvikeketjuun on hankalaa.

Lepän tavoitteena on saada ruokaketjuun nykyistä reilummat pelisäännöt. Viljelijän osuus ketjun arvonlisästä on pienentynyt, eivätkä yritykset muuttaa asiaa vapaaehtoisin keinoin ole tuottaneet tuloksia. Keinoja viljelijöiden tilanteen helpottamiseksi voisivat olla esimerkiksi kilpailulain muuttaminen tai kaupan toimintaa valvova viranomainen. (MT 28.4.)

Kauppa ja elintarviketeollisuus eivät ole lämmenneet kilpailulain muuttamiseen eivätkä uuden valvontaviranomaisen perustamiseen. Kaupan ja teollisuuden mielestä asian pitää hoitua alan vapaaehtoisin keinoin.

Leppä kritisoi STT:lle antamassaan haastattelussa kaupan omia merkkejä. Hänen mielestään kaupan omat merkit ovat markkinahäirikköjä. (STT 28.4.)

Lepän mukaan ruokakaupan merkit luovat epäoikeudenmukaisuutta ja epätasapainoa elintarvikkeiden tuotantoketjuun. Kaupan merkkien kustannusjako ketjun sisällä on yksissä käsissä, eikä kukaan muu sitä tiedä. Kauppojen omat tuotemerkit hyötyvät Lepän mukaan myös alkuperäisten tuotemerkkien tuotekehityksestä ansiotta.

Leppä edellyttää, että elintarvikeala muuttaa toimintamalliaan kaupan omien tuotemerkkien osalta. Kaupan omien tuotemerkkien osuus ruokakaupasta on nyt noin neljännes.

Muutoksen saaminen vapaaehtoisesti näyttää yhtä vaikealta toteuttaa vapaaehtoisesti alan sisällä kuin muutkin muutokset kaupan toiminnassa. Kaupan ja elintarviketeollisuuden mielestä mitään muutoksia ei tässäkään asiassa tarvita.

Ei ole yllätys, että kaupan mielestä sen omat merkit eivät ole ongelma. Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtajan Kari Luodon mielestä kaupan omat merkit vain kirittävät sopivasti kilpailua. Ne tarjoavat Luodon mukaan omalta osaltaan kuluttajille edullisia vaihtoehtoja.

Kaupan omien merkkien ei pitäisi Luodon mielestä vaikuttaa tuottajahintoihin, sillä kaupan merkeillä säästetään elintarviketeollisuuden kuluja. Elintarvikeketju hyötyy kaupan omista merkeistä, koska monilla valmistajilla ei ole Luodon mukaan rahkeita saada omia tuotteitaan tunnetuksi.

Teollisuuden suhtautuminen kaupan omiin merkkeihin on yllättävä. Ilmeisesti Luoto on teollisuuden osalta oikeassa, koska Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajan Heikki Juutisen mielestä Lepän esittämä huoli kaupan omien merkkien ongelmista on vanhakantainen näkemys.

Kaupan omat merkit olivat Juutisen mukaan häiriköitä kymmenen vuotta sitten, mutta nykyään ongelmia ei ole. Juutisen mielestä toimintatapa, joka kaupan omien merkkien valmistamiseen liittyy, on kehittynyt hyvään suuntaan vuosien myötä.

Juutinen ei jaa myöskään Lepän huolta siitä, että kaupan omat merkit hyötyvät kopioimalla ansiotta merkkibrändien tuotekehityksestä. Juutisen mukaan aikaisemmin näin oli, mutta nykyään sitä tapahtuu vain vähän.

Maataloustuottajien kritiikkiin kaupan vahvasta neuvotteluvoimasta suhteessa tuottajiin on vastattu, että kauppa ostaa vain vähän suoraan tuottajilta. Tämä on totta, mutta myös kaupan neuvotteluvoimaa suhteessa teollisuuteen on pidetty vahvana. Tilanne näyttää ainakin osin tasoittuneen. Tuottajien asema on samaan aikaan heikentynyt joka suuntaan. Tämä näkyy tuotteista saatavan hinnan lisäksi tarvikkeiden hinnoissa.

Vaikuttaa siltä, etteivät kauppa ja teollisuus näe tarvetta keskusteluihin elintarvikeketjun tulonjaon kohtuullistamisesta. Jos tuleva maa- ja metsätalousministeri haluaa saada muutoksia aikaan, on hänellä kyinen pelto kynnettävänä.