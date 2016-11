Kauppa puhuu oikeasta asiasta

Kaikki kaupparyhmät ovat viljelijöiden mielestä kohentaneet kotimaisuutta koskevaa mielikuvaansa (MT 7.11.). Silti tulos ei kauppojen mainetta kummoiseksi nosta. K-ryhmänkin arvosana oli 7,2. S-ryhmä paransi eniten mutta ylsi vain 6,6:een. Lidl pysyi pahnan pohjimmaisena arvosanalla 6,2.

Tulos kertoo kuitenkin, että kaupat ovat joutuneet ottamaan kotimaisuuden tosissaan. Kehitys on oikean suuntaista mutta riittämätöntä. Taistelu kotimaisen ruuan puolesta on tuottanut tulosta ja sitä on jatkettava. Yksin kaupan asiaksi kotimaisuutta ei voi jättää.