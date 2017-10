Kivihiili järkevin hiilivarasto

Kiivailu metsistä hiilensitojina ja -varastoina jatkuu kohti EU:n lopullisia päätöksiä. Ympäristöväki vaatii hakkuiden rajoittamista, jotta mahdollisimman suuri osa metsien kasvusta päätyisi hiilivarastoksi. Metsäala ei taas halua muuttua varastoksi vaan painottaa, että vain kasvava metsä sitoo hiiltä.

Ilmastotavoitteissa keskeistä on hiilidioksidin vähentäminen ilmakehästä. Liika hiilidioksidi taas on peräisin öljyn ja kivihiilen polttamisesta. Oltiinpa metsistä mitä mieltä hyvänsä, nopein ja järkevin "hiilivarasto" on siinä, että jätetään öljyt ja hiilet polttamatta. On hölmöläisten ilmastopolitiikkaa polttaa kivihiiltä ja vaatia sitten muita sitomaan ja varastoimaan hiili metsiinsä.