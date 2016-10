Kotimainen kala kunniaan

Kotimaisen kalan käyttö jalosteissa on vähentynyt. Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan kotimaisen kalan osuus jalosteissa pieneni ja ulkomaisen kalan osuus kasvoi reilun kymmenesosan viime vuonna. (MT 14.10.)

Suomalaiset arvostavat kotimaista kalaa, ja sen käyttöä on pyritty lisäämään erilaisin kampanjoin. Jalosteissa kalan alkuperä jää kuitenkin helposti piiloon. Suomalaisen kalan suosiminen tuo työtä kotimaan kalastajille ja on eduksi myös ympäristölle: se on esimerkiksi hyvä keino torjua maailmalla yleistynyttä liikakalastusta.