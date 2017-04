Kuutio kaipaa hiomista

Puunostajien ja -myyjien yhdessä rakentama sähköinen kauppapaikka Kuutio avautuu kuun vaihteessa. Hanke on ollut työläs, mutta lopputulos antaa eväät siirtyä puukaupassa kunnolla digiaikaan. Avoin ja kattava kauppapaikka tehostaa puumarkkinoita ja on eduksi koko metsäalalle. Se todennäköisesti houkuttelee myös uusia investointeja.

Aivan avautumisensa alla Kuutio on kuitenkin joutumassa vaikeuksiin. Osa metsänhoitoyhdistyksistä aikoo jättäytyä pois liian kalliina pitämästään palvelusta. Se verottaisi Kuution kattavuutta merkittävästi. Kuution ehtoja on hiottava niin, että myös epäilevät yhdistykset saadaan mukaan. Ratkaisu on löydettävä. Puumarkkinoiden digiloikka ei saa kompastua pikku risuihin.