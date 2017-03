Lääkäripalvelut oravallekin

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY otti tiistaina kantaa Eläinsuojelulain valmisteluun. "Kuka hoitaa loukkaantuneet ja orvot luonnoneläimet?" liitto perää tiedotteessaan. SEY haluaa lakiin jokaiselle eläinlääkärille velvollisuuden lähteä hälytyksen saatuaan hoitamaan luonnoneläintä. Lasku työstä lähtisi kunnalle tai valtiolle.

Ihmisellä on luontainen tarve auttaa hädässä olevaa eläintä. Luonto itse on julma ja luonnoneläimen luonnollinen kuolema väkivaltainen. Pelkän eläinsuojelun näkökulmasta luonto onkin pahin eläinrääkkääjä. Ajatus, että kunnan tai valtion kuuluisi kustantaa lääkäri oravallekin, laajentaa merkittävästi sote-uudistusta. Se on myös melko kaukana luonnosta.