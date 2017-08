Lapset palaavat työhönsä

Koulujen alku on yksi varmoista syksynmerkeistä. Suuri osa kouluista avaa ovensa jo huomenna torstaina ja loputkin ensi viikon aikana. Koulutielleen lähtee yhteensä 541 000 peruskoululaista ja reilut 100 000 lukiolaista. Se tietää melkoista vilskettä liikenteeseen – samoin aikuisten tarvetta ja vastuuta huomioida kokemattomat tiellä liikkujat.

Sataa vuottaan juhlivan Suomen menestys on pitkälti tasokkaan koulutuksen ansiota. Kouluissa rakennetaan tulevaisuuden Suomen osaamista ja hyvinvointia. Siksi lasten koulutyö on tärkeää työtä meille kaikille. On aikuisten vastuulla huolehtia – niin koulussa kuin kotonakin – että lapset voivat palata työhönsä turvallisesti ja hyvillä mielin.