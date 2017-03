Leppä kiinni maataloussalkussa

Juha Sipilän (kesk.) hallitukseen puuhataan uusia ministereitä. Hallituksen aloittaessa ministerisalkkuja jaettiin tehokkuuden nimissä vain 14, mutta jo tuolloin joidenkin salkkujen epäiltiin käyvän liian raskaiksi. Nyt myös pääministeri näyttää taipuneen ajatukseen.

Jaettavista salkuista maaseudulle tärkein on maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisella (kesk.). Helsinkiläistyneelle Tiilikaiselle sopisivat jaossa ympäristö- ja asuntoasiat. Uudeksi maa- ja metsätalousministeriksi vahvin ehdokas on hallinnonalan valiokuntaa vetävä Jari Leppä. Myös Anne Kalmarin nimi on ollut esillä, mutta hän perinee Lepältä valiokuntajohtajuuden.