Liharuokaa uhataan

Uusi koulujen ruokasuositus korostaa kasvisruokaa. Ihannetapaus olisi viranomaisten mielestä se, että oppilaat voisivat päivittäin valita liha- ja kasvisruokavaihtoehdon väliltä. Terveysvaikutusten lisäksi kasvisruuan suosimista perustellaan kestävällä ilmastokehityksellä. Valinnanvaraa ei ole tietenkään syytä vastustaa, etenkin jos talousahdingossa kipuilevilla kunnilla on siihen varaa. Asiassa on kuitenkin syytä pitää pää kylmänä.

Kotimaisen kasvistuotannon ja lähiruuan näkökulmasta uudistus on erinomainen. Liharuuan tuottajia ei kannata kuitenkaan heikoin eväin syrjiä. Erityisesti kotimaisen naudanlihan tuotanto on erittäin ekologinen vaihtoehto. Myös muu lihantuotanto menestyy kansainvälisessä vertailussa. Lihatalojen ja MT ovat heränneet kampanjoimaan ekologisen liharuuan puolesta. Näitä ponnistuksia on pakko lisätä.