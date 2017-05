Lisäraha tulee tarpeeseen

Hallitus päätti perjantaina miljoonan euron lisärahoituksesta viljelijöiden jaksamiseen. Lisäbudjetin rahat ohjataan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Välitä viljelijästä -hankkeeseen. Sen kautta viljelijä saa keskusteluapua jaksamiseen, hyvinvointiin ja talouteen liittyvissä asioissa.

Pitkään jatkunut kannattavuuskriisi on ajanut tuottajat paitsi taloudellisesti, myös henkisesti ahtaalle. Kokoomuksessa sote-asioista vastaavan sisäministeri Paula Risikon mukaan uupuneilta viljelijöiltä on tullut hankkeesta hyvää palautetta (MT 22.5.). On hyvä, että viljelijät ovat rohjenneet hakea apua vaikeuksien keskellä. Lisäraha varmistaa avun jatkumisen.