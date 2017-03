Lukenut tietää enemmän

Suomessa luetaan paljon. Se on helppoa, koska suomalaisten lukutaito on maailman huippua. Taitoa myös arvostetaan. "Jotta lapsi pärjää koulussa ja myöhemmin elämässä, lukeminen on ensiarvoisen tärkeä taito", toteaa Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen (MT 27.3.).

Kansainvälisissä vertailuissa suomalaiset ovat myös vahva sanomalehtikansa – tilattu lehti kuuluu suomalaiseen kotiin. Tuoreen selvityksen mukaan painettu sanomalehti on suomalaisille luotetuin media (Sanomalehtien liitto 28.3.). Luottamuksen voi ansaita vain laadulla. Lukutaitoinen kansa ja luotettava media ovat vahva yhdistelmä.