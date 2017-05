Maakunnista löytyy työmahdollisuuksia

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus päätti puoliväliriihessään toimista, joiden avulla halutaan kannustaa ihmisiä muuttamaan työn perässä. Hallituksen huolena olivat muun muassa Uudenkaupungin autotehtaan ja Turun telakan vaikeudet uusien työntekijöiden palkkaamisessa.

Hallituksen huoli on ymmärrettävä, koska korkean työttömyyden tilanteessa kaikkiin mahdollisiin työpaikkoihin pitää löytyä työntekijä. Tilanne on kuitenkin muuttunut nopeasti koko maassa. Työn perässä ei tarvitse välttämättä muuttaa toiselle puolelle Suomea.

Monet ekonomistit yllättänyt talouskasvu heijastuu nyt koko maahan, ja työtilanne on ympäri Suomea parempi kuin aikoihin. Ekonomistit ovat joutuneet muuttamaan kasvuennusteitaan positiivisimmiksi. Ennusteiden haarukka on suuri.

Valtiovarainministeriön mukaan talous kasvaa tänä vuonna 1,2 prosenttia. Toista ääripäätä edustaa Lähi Tapiola, jonka ekonomistin Timo Vesalan mukaan talous voi kasvaa jopa kolme prosenttia. Vesala muistuttaa, että talouskasvu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä parasta yli kuuteen vuoteen.

Jo aiemmin keväällä Varman toimitusjohtaja Risto Murto muistutti talouden myönteisestä vireestä. Murron mielestä Suomessa on olemassa optimismin kaari, joka alkaa Turusta ja jatkuu Uuteenkaupunkiin, Vaasaan, Ouluun ja Lappiin. Murron mukaan jo kahden prosentin talouskasvu riittää nykyoloissa työttömyyden alentamiseen.

Optimismin kaari on levinnyt länsirannikolta ja Lapista koko maahan. Talouskasvu näkyy selvästi myös lisääntyneinä avoimina työpaikkoina.

Ilta-Sanomien laajasti esittelemän Taloussanomien selvityksen mukaan työtä on tarjolla kaikkien Suomen elykeskusten alueilla enemmän ja laajemmin kuin vuosi sitten. (IS 22.5.)

Esimerkiksi Kainuussa töitä on tarjolla peliteollisuudessa, puuteollisuudessa ja palveluissa. Pohjois-Karjalassa talouden hyvä vire näkyy TE-toimiston palvelujohtajan Seija Turhasen mukaan erityisesti metallissa ja teknologiateollisuudessa. Metalliteollisuudessa on jopa pulaa työntekijöistä.

Pohjanmaalla tarvitaan lisää veneiden valmistajia, metallialan työntekijöitä ja rakentajia. Näillä aloilla työvoimasta on jo pulaa. Uudenkaupungin autotehtaan ja Turun telakan aktiivinen työvoiman rekrytointi on johtanut siihen, että metallialan osaajista on pulaa joka puolella Suomea.

Kaakkois-Suomessa näkyy Lapin lisäksi matkailun piristyminen. Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtajan Juha Kouvon mukaan kotimaisen talouskasvun lisäksi vilkastunut venäläisten matkailu vaikuttaa paljon.

Työpaikkojen lisääntyminen maakunnissa osoittaa, että väestön keskittämispolitiikkaa ajavat ovat erehtyneet. Puheet siitä, että työpaikkoja syntyy ainoastaan pääkaupunkiseudulle, ovat odotetusti osoittautuneet vääriksi. Tuotannollisia ja vientiin keskittyviä työpaikkoja syntyy pääosin maakuntiin. Myös Uudenmaan TE-toimiston alueella on avoimia työpaikkoja, mutta työttömiä on huomattavasti muuta maata enemmän.

Työn ja toimeentulon löytymisessä kotimaakunnasta on monia etuja. Muun muassa asumiskustannukset ovat maakunnissa paljon edullisemmat kuin pääkaupunkiseudulla. Yhteiskuntakin säästäisi asumistukimenoissa ja pääkaupungin krooninen asuntopula helpottuisi.

Toki asumisen keskittymistä tapahtuu maakuntien sisällä, mutta työpaikkojen perässä ei pääkaupunkiseudulle tarvitse muuttaa. Maakuntien sisällä pitää huolehtia, että palveluja löytyy myös keskuskaupungin ulkopuolelta.

Jos maakuntien työpaikkakehitys jatkuu nykyisen kaltaisena, saattaa käydä niin, että muuttoliike kääntyy pääkaupunkiseudulta maakuntien suuntaan.