Maaseutu vetää matkaajia

Maaseutumatkailun suosio on tänä vuonna ollut Suomessa kovassa kasvussa (MT 4.10.). Maaseutumatkailuyrittäjien jäsenilleen tekemässä kyselyssä 46 prosenttia yrityksistä kertoi ulkomaisten asiakkaiden määrän kasvaneen. Myös kotimaisten vierailijoiden määrä kasvoi 40 prosentissa yrityksistä. Vain harva matkailuyritys menetti asiakkaitaan.

Maaseudun lumovoima on vahva. Viileänä kesänä kasvaneet asiakasmäärät kertovat, että yhä useampi on tämän lumovoiman löytämässä. Ansionsa tässä on tietysti matkailualalla itsellään. On yrittäjien ideoista ja yhteistyöstä kiinni, millaisia elämyspaketteja turisteille on tarjolla. Kasvun rajat eivät tässä lajissa tule Suomessa heti vastaan.