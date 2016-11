Maatilat sinnittelevät

Maatalouden syvä kannattavuuskriisi ei ole tuonut tilastoihin pelättyä konkurssiaaltoa (MT 16.11.). Kulunut syksy on edelleen vaikeuttanut maatilojen asemaa, mutta ongelmista on yleensä selvitty lainamaksujen siirroilla ja omaisuutta realisoimalla. Konkurssia maatilat välttävät viimeiseen asti. Vararikossa viljelijä­perhe menettää elinkeinon lisäksi usein myös kotinsa.

Pankeissa viljelijät tiedetään tunnollisiksi asiakkaiksi. Siksi myös pankeilla on halua etsiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat tuotannon jatkumisen. Uutena keinona tulevat ensi kuussa valtion­takaukset maksuvalmiuslainoille. Vaikka tilojen konkursseja on vähän, moni viljelijä on nyt poikkeuksellisen tiukoilla. Myös henkisestä jaksamisesta on huolehdittava.