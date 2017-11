Mahlaa maailmalle

Luonto tuottaa usein tuotteita, jotka ovat valmiita sellaisenaan käyttöön. Yksi näistä on mahla, vanha suomalainen terveysjuoma, joka on välillä päässyt unohtumaan, mutta joka on nyt tulossa takaisin.

Kuluttajien kiinnostus luonnon puhtaisiin raaka-aineisiin kasvaa. Tämä koskee marjoja, sieniä, yrttejä, kalaa, riistanlihaa ja muita luonnosta suoraan saatavia tuotteita. Mahlan tulo takaisin ruokapöytään on hyvä esimerkki tästä mielenkiinnosta.

Kysynnän kasvulle on luonnollinen syy. Entistä useammat ihmiset tekevät valintojaan ruuan terveellisyyden ja maun perusteella. Aidot raaka-aineet ja aidot maut ovat tietoisten kuluttajien vaatimuksena.

Tohmajärvellä toimiva Nordic Koivu (MT 25.4.) on kehittänyt luonnosta saatavista raaka-aineista merkittävää elinkeinotoimintaa. Vireä maaseutuyritys kerää ja markkinoi koivun mahlaa, josta on tullut suosittu juoma ulkomaita myöten. Yritys työllistää läpi viisi henkilöä ja sesonkiaikana paljon enemmän. Sopimustuottajina toimii kaksi paikallista metsänomistajaa. Tuotanto menee pääasiassa vientiin.

Yritys tuottaa luomujuomaa, johon ei ole lisätty lisäaineita. Tuotekehitys on ollut omissa käsissä ja tuonut tuloksia. Pullotettu puhdas tuote säilyy hyvänä jopa kaksi ja puoli vuotta.

Mahla on yksi esimerkki siitä, mitä kaikkea metsä voi tuottaa. Karjalan koivikoista saa elintarvikkeita sen ohella, että niistä tulee raaka-ainetta metsäteollisuuteen. Mahla on vanha ja tunnettu tuote, joka on tullut takaisin.

Joskus vanhat konstit ovat todellakin parempia kuin pussillinen uusia.