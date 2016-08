Maitomarkkinoiden pudotuspeli kiihtyy

Maidon ylituotannon kasvu ja viennin vaikeutuminen ovat ajaneet EU:n maitomarkkinat kaaokseen. EU:n komissio yrittää jälleen kerran vakauttaa tilannetta uudella 500 miljoonan euron tukipaketilla. Akuuttia kriisiä on pyritty jo aiemmin helpottamaan yhteensä miljardin euron paketeilla.

Maatalouskomissaari Phil Hogan kirjoittaa tämän lehden Yliö-palstalla, että EU:n panostus kuvastaa sitä, miten rankasti meneillään oleva hintakriisi kurittaa maidontuottajia.

On myönteistä, että EU:n tasolla ymmärretään viljelijöiden vaikeuksia, jotka johtuvat osin myös EU:n omista päätöksistä. Maitokiintiöistä luopuminen vuonna 2015 on osoittautumassa arvioituakin suuremmaksi virheeksi. Kiintiöiden päättymisen jälkeen maidontuotanto on lisääntynyt EU:n alueella reippaasti kulutusta enemmän.

Maidontuotanto kasvoi alkuvuoden aikana yli seitsemän prosenttia viime vuoden alkuun verrattuna. Samaan aikaan tuottajahinta on pudonnut lähes neljä prosenttia. Irlannissa tuotanto on kasvanut kolmanneksen ja Hollannissa ja Belgiassa viidenneksen.

Suomessa maidontuotanto lisääntyi alkuvuoden aikana noin prosentin, vaikka vuoden aikana noin 500 maitotilaa on lopettanut tuotannon. Tämä kertoo siitä, että tuotanto keskittyy nopeasti yhä suurempiin yksiköihin.

Tuotannon kasvu on ollut niin nopeaa, että komissiossa on päädytty tukemaan tuotannon vähentämistä. Komission 500 miljoonan euron tukipotista on varattu 150 miljoonaa euroa tuotannon vapaaehtoiseen vähentämiseen. Hoganin mukaan maidon tuotantomääriä pyritään pienentämään jo tämän vuoden loppuun mennessä.

Siitä, miten rahat kohdistetaan, ei ole vielä olemassa päätöstä. Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön Jaana Husu-Kallion mukaan vähentämismallia valmistellaan yhteistyössä tuottajien kanssa. Päätösten tekemisellä on kiire, jos vaikutuksia halutaan jo kuluvan vuoden aikana. Hogan patistaakin kansallisia viranomaisia hoitamaan vähentämistuen käytännön järjestelyt nopeasti, yksinkertaisesti ja läpinäkyvästi.

Yksinkertaisin malli tuotannon vähentämiskorvauksen maksamiseen olisi, että tuki maksettaisiin lopettamiskorvauksena. Tässä lehdessä haastateltujen asiantuntijoiden mukaan pienille tiloille ja iäkkäille tuottajille kohdistettu lopetuskorvaus ei kuitenkaan nostaisi tuottajahintoja eikä ratkaisisi maitokriisiä.

MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mielestä ratkaisu ongelmiin ei löydy lopettamistahdin koventamisesta, vaan pitäisi löytää koko EU-alueella toimivia keinoja.

Yhteisten keinojen löytyminen on todennäköisesti vaikeaa. Olipa malli tuotannon vähentämiseen mikä tahansa, johtaa vapaaehtoisuus maitomarkkinoiden pudotuspelin kiihtymiseen. Eniten tuotantoa lisänneet maat, Irlanti ja Hollanti eivät ole kiinnostuneita tuotannon vapaaehtoisesta vähentämisestä.

Maitokriisi ei ratkea sillä, että pienemmät tuottajat lopettavat, mutta samaan aikaan isommat laajentavat tuotantoaan. Rajoitukset pitää saada koskemaan kaikkia tuottajia ja jäsenmaita tasapuolisesti. Yhteisessä maatalouspolitiikassa ei voi olla vapaamatkustajia.

Vaikka kriisituet ovat nykyisessä maatalouden tilanteessa välttämättömiä, ne tuovat vain tilapäistä helpotusta. On hyvä, että EU:n tasolla pyritään aktiivisesti puuttumaan tilanteeseen, mutta suomalaisen ja eurooppalaisen ruuantuotannon tulevaisuus ratkaistaan markkinoilla. Tällä hetkellä ruokamarkkinat ovat epäterveet.

Hoganin mukaan komission tavoite on palauttaa tuottajahinnat sellaisiksi, että viljelijät saavat työstään kohtuullisen korvauksen. Tavoitteen savuttaminen edellyttää, että viljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa tavalla tai toisella vahvistetaan.