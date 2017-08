Sepelkyyhkyjahti avasi eilen torstaina uuden metsästyskauden. Kyyhkyjahti näkyy etenkin Etelä- ja Länsi-Suomen peltovaltaisilla alueilla. Syksyn edetessä metsästettävien lajien kirjo laajenee, ja harrastuksensa pariin ennättää suurin osa runsaasta 300 000 metsästäjästä.

Metsästys on näkyvä harrastus, jolla on myös kriitikkonsa. On tärkeää muistaa, että jokainen metsästäjä edustaa lajiaan suhteessa muuhun yhteisöön, kuten maanomistajiin ja muihin luonnossa liikkujiin. Kun suhde on avoin ja toimiva, myös harrastuksen tulevaisuus on turvattu. Tässä ovat keskeistä hyvät metsästystavat ja vastuullisuus riistasadonkorjuussa.