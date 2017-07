Mopoauto joutaa museoon

Nuorten suosiman mopoauton turvattomuus on herättänyt huolta jo pidempään. Vaihtoehdoksi on esitetty tavallisia henkilöautoja, jotka olisi varustettu nopeudenrajoittimin. Toisin kuin aiemmin on tulkittu, päätös rajoittimista voidaan tehdä kansallisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö selvittääkin parhaillaan edellytyksiä nopeudenrajoittimien käyttöönotolle.

Turvaton ja kallis mopoauto joutaakin jo museoon. Oikean auton nopeusrajoitin voitaisiin poistaa, kun nuori aikanaan saisi ajokortin, jonka ikärajaa ollaan myös laskemassa. Molemmat uudistukset toisivat helpotusta nuorten liikkumiseen. Tämä olisi tärkeää etenkin maalla, jossa julkista liikennettä ei juuri enää ole.