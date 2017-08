Naakkoja siedetty tarpeeksi

Rauhoitetusta naakasta on viime vuosina kehkeytynyt melkoinen riesa. Aiemmin lähinnä kirkonmäillä kuuhaillut lintu on levittäytynyt maaseudun kyliin monisatapäisiksi parviksi, jotka tekevät tuhojaan niin viljelmillä kuin kotipihoissakin. Viljelijöiden kiusana ovat rikki revityt rehupaalit, pihoissa lintuparvien ulostesotku.

Liika on aina liikaa – naakoissakin. Vuosikausien harmittelusta on korkea aika päästä käytännön ratkaisuihin. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta esitti alkukesästä, että naakan rauhoitus purettaisiin ja se siirrettäisiin metsästettävien lajien joukkoon. Lakimuutoksen kanssa ei ole syytä viivytellä. Naakkojen aiheuttamaa riesaa on siedetty riittävästi.