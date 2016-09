Paikalliset juuret kantavat maailmalla

Suomessa kotimaisen ruuan arvostus on kasvanut ja lähiruoka kiinnostaa kuluttajia. Ihmiset haluavat tietää, miten ja kuka on ruuan tuottanut. Samanlainen trendi on menossa muuallakin.

Kilpailu kansainvälisillä markkinoilla on kovaa, ja menestyäkseen yrityksen tuotteiden täytyy pystyä jollakin tavalla erottumaan kilpailijoista. Erottumisen lisäksi myytävien tuotteiden laadun pitää olla kunnossa. Jos ei pysty kilpailemaan hinnalla, pitää tuotteen olla muita parempi tai ainutlaatuinen.

Vaikka Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuomatalo, maailman mittakaavassa se on pieni tekijä. Suuruus ei ole nykyisessä lähituotteita suosivassa ilmapiirissä kuitenkaan välttämätöntä. Kokoa tärkeämpää on "hyvä tarina", joka kertoo tuotteesta perinteistä mainontaa enemmän. Hyväkään tarina ei auta, ellei sillä ole todellisuuspohjaa.

Altia uudisti keväällä perinteisen Koskenkorvan brändin. Pullon etiketissä lukee englanniksi "from village since 1953", eli kylästä vuodesta 1953. Lisäksi tuotteen juuret ovat vahvasti esillä yrityksen Youtube-videolla. (MT 23.9.)

Altian toimitusjohtajan Pekka Tennilän mukaan alkuperä ja jäljitettävyys ovat selkeitä valtteja maailman kovasti kilpailuilla alkoholimarkkinoilla. Koskenkorva Vodkan brändillä halutaan palata tuotteen alkulähteille ja kertoa maanläheisyydestä, joka on Tennilän mukaan tämän hetken trendi myös maailmalla.

Suomessa Ilmajoen Koskenkorvan kylä tunnetaan laajasti Altian tehtaasta, mutta tarina kylästä puree nyt myös muualla. Yksi Britannian suurimmista vähittäiskauppaketjuista Marks & Spencer ottaa Koskenkorva Vodkan valikoimiinsa. Kauppaketjun kiinnostuksen herätti Koskenkorvan tarinasta kertovat Youtube-videot.

Ketjun alkoholijuomien ostajan Michael Wallisin mielestä puhtaat raaka-aineet, loistava tuote sekä pakkaus, joka kertoo tarinaa alkuperäisestä kylämaisemasta ja käsityön tunnusta, tekevät brändistä asiakkaille täydellisen.

Kuopiolaisen Lingnel&Piispasen vientipäällikön Antti Hynnisen mukaan heidän valttejaan maailmalla ovat perheyrittäjyys, osaaminen, muotoilu ja aidot raaka-aineet. Lingnell&Piispasen brändi on myös purrut. Yrityksen suora vienti EU:n ulkopuolella kasvoi tammi–heinäkuussa 76 prosenttia ja EU:n sisämarkkinoille 83 prosenttia.

Vahvasti paikallisuudesta ja juurista kertoo myös Isossakyrössä Pohjanmaalla sijaitsevan Kyrö Distillery Companyn brändi. Maailman parhaaksi valitun ginin nimi on Napue. Nimi tulee kylästä, jossa tislaamo sijaitsee. Samoissa tiloissa toimi aikoinaan Oltermanni juuston kehittänyt Kyrönmaan osuusmeijeri.

Alkoholijuomien markkinoinnissa brändillä on erityisen suuri merkitys. Esimerkiksi Altian menestysbrädi Finlandia Vodka myytiin vuosituhannen alussa yhdysvaltalaiselle Brown-Formalle 230 miljoonalla eurolla. Finlandian vahvan brändin säilyttämiseksi raaka-aine tislataan edelleen Koskenkorvalla ja tuote pullotetaan sekä pakataan Rajamäellä.

Valtio omistaa Altian kokonaan, mutta hallituksella on eduskunnan myöntämät valtuudet myydä yhtiö. Altia on vahva bränditalo, jonka tuotemerkit saattavat kiinnostaa mahdollisia ostajia.

Vaikka Altia mielletään alkoholiyhtiöksi, on se paljon muutakin. Yhtiö käyttää vuodessa kolmasosan Suomen ohrasadosta, noin 200 miljoonaa kiloa. Koskenkorvan tehdas tuottaa etanolin lisäksi bioenergiaa, rehujen raaka-ainetta ja tärkkelystä.

Altian mahdollisella myynnillä ei valtiontaloutta juurikaan paikata, mutta sillä voidaan tuhota pitkä historia, hieno tarina ja ohranviljely. Tällainen päätös ei olisi mistään kotoisin.