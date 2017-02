Perhevapailla on monta arkkitehtia

Paineet hallituksen puoliväliriihtä kohtaan kasvavat. Hallituksen suuret uudistukset ovat vielä pahasti kesken, ja työllisyysastetavoite on myönteisestä kehityksestä huolimatta edelleen kaukana. Valtion velkaantuminenkin jatkuu edelleen.

Keskeneräisten asioiden lista on pitkä ja uusia asioita nousee hallituksen pöydälle nopeaan tahtiin. Yksi voimakkaasti esiin nostettu asia on perhevapaiden uudistaminen. Vaikka puhutaan perhevapaista, niin käytännössä kysymys on lasten kotihoidontuen romuttamishankkeesta.

Hallituspuolueista kokoomus haluaisi mittavan remontin perhevapaisiin. Kokoomus esitteli omaa perhevapaamalliaan maanantaina. Kokoomus olisi valmis luopumaan kotihoidontuesta. Tilalle puolue esittää muun muassa kuuden kuukauden hoitorahaa. Kokoomuksen esittämä malli on samansuuntainen kuin SAK:n esitys.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo toivoo, että muissa hallituspuolueissa päästäisiin "pois poteroista". Orpon mielestä perhevapaiden uudistaminen pitäisi ottaa hallituksen puoliväliriihessä pöydälle, koska se on iso työllisyysasia.

Keskustassa suhtaudutaan perhevapaiden uudistamiseen ja erityisesti kotihoidontuen leikkauksiin hyvin varauksellisesti. Tuleva perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko olisi kuitenkin valmis uudistamaan nykyisiä perhevapaita (HS 14.10.). Keskusta esittelikin oman uudistusmallinsa joulukuussa. Vaikka keskusta haluaisi säilyttää kotihoidontuen, se pienenisi asteittain lapsen täytettyä kaksi vuotta.

Perussuomalaiset tyrmää kaikki kotihoidontuen muutokset tällä vaalikaudella. Puolueen puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini on ihmetellyt, että lasta kotonaan hoitava äiti nähdään suurena uhkana.

Omat esityksensä ovat tehneet muutkin puolueet. Vihreät haluaisi korvata kotihoidontuen hoitorahalla ja RKP puolestaan lyhentäisi kotihoidontuen kestoa. SDP:ssä haluttaisiin laajempi remontti vanhempainvapaisiin.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkisti oman esityksensä perhevapaiden uudistamisesta eilen. EK haluaa muun muassa leikata kotihoidontuen keston puoleen nykyisestä.

Kotihoidontuki on herättänyt poliittisia intohimoja koko olemassaolonsa ajan. Kuitenkaan mikään hallitus ei ole kotihoidontukea lakkauttanut, vaikka sitä on arvosteltu ajoittain ankarasti.

Kansalaisen keskuudessa kotihoidontuki on nauttinut suurta suosioita. Kotihoidontukea käyttää jossain vaiheessa 90 prosenttia perheistä. Ajatuspaja e2:n Taloustutkimuksella pari vuotta sitten teettämän mielipidemittauksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta oli sitä mieltä, ettei kodinhoitotukea saa muuttaa ja että perheiden pitää saada itse päättää tuen jakamisesta vanhempien kesken.

Monissa kunnissa maksetaan kotihoidontuen päälle vielä kuntalisää, jos lasta ei viedä kunnalliseen päivähoitoon. Päivähoito tulee kunnalle kuntalisästä huolimatta paljon kotihoidontukea kalliimmaksi.

Paineet perhevapaiden uudistamista kohtaan ovat niin suuret, että hallituksen on pakko tavalla tai toisella ottaa asiaan kantaa. On selvä, ettei uudistusta tällä vaalikaudella kuitenkaan tehdä. Hallituksen sisäiselle ilmapiirille kokoomuksen keskustalle ja perussuomalasille heittämä haaste ei ole hyväksi.

Perhevapaiden uudistamista suunnittelevien pitää joka tapauksessa muistaa, että perheissä tiedetään itse parhaiten, millainen malli heille sopii.

Sote-uudistuksen yhteydessä on puhuttu paljon valinnanvapaudesta. Perhevapaiden kohdalla valinnanvapauden pitäisi olla lähtökohtana.

Perhevapaita on uudistamassa nyt niin monta kokkia, että keitoksesta saattaa tulla pannukakku.