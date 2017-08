Poliisi saisi näkyä

Eri kyselytutkimuksissa tulee toistuvasti esille, että suomalaisten luottamus poliisiin on vahva. Kansalaisten huoli liittyy lähinnä siihen, onko poliiseja riittävästi. Huolelle on perusteensa. Viime vuonna Suomessa oli yhteensä 7 300 poliisia. Vuodesta 2010 määrä on laskenut lähes 600:lla, ja samanlainen vähennys on luvassa vuoteen 2020 mennessä (MT 4.8.).

Samaan aikaan kun poliisit vähenevät, poliisitoiminta keskittyy väkirikkaille alueille. Myös turvapaikkaprosessit sitovat poliiseja – samoin suurten tapahtumien turvaaminen terroriuhan kasvettua. Laajoilla maaseutualueilla luottamus poliisiin perustuukin lähinnä mielikuviin, koska itse poliisia siellä ei näy.