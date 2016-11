Postilain uudistus oikeansuuntainen

Postilain uudistamisen toinen vaihe nytkähti eteenpäin, kun liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) valmistelema muutosesitys lähti lausuntokierrokselle maanantaina.

Uudistuksen ydin on, että yleispalveluvelvoitetta höllennetään. Siitä seuraa, että Posti voisi jakaa kirjeitä kolmena päivänä viikossa. (MT 7.11.)

Periaatteessa esitys tarkoittaa, että varhaisjakelun piirissä olevilla alueilla postia voitaisiin jakaa vain kolmena päivänä viikossa. Käytännössä jakelu tapahtuu kuitenkin viikon jokaisena päivänä, koska kaupungeissa postia ja paketteja jaetaan muidenkin kuin Postin toimesta.

Maaseudulla, jossa vastaavia palveluja ei ole, Posti velvoitetaan huolehtimaan kirjepostin jakelusta viitenä päivänä viikossa. Jakelu pitää kilpailuttaa. Jos jakelun tarjoajia ei löydy, Posti hoitaa sen itse.

Vaikka lehdet eivät kuulu yleispalveluvelvoitteen piiriin, kirjeet ja lehdet haja-asutusalueella ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Haja-asutusalueiden kannalta lakiesitys turvaisi vähintään viisipäiväisen jakelun myös lehdille. Posti olisi halunnut harventaa jakelukertoja. Ministeri Berner muistuttaa, että postilaki ei ole Postia varten, vaan takaamaan kansalaisille viisipäiväisen jakelun.

Viisipäiväisen jakelun turvaaminen koko maassa on erittäin tärkeä asia. Kilpailuttaminen ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että asiakkaiden – muun muassa sanomalehtien – jakelukustannukset haja-asutusalueilla nousevat.

On selvää, että postin jakelu haja-asutusalueilla on kalliimpaa kuin kaupungeissa. Posti on kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa tärkeä osa yhteiskunnan palveluja, joiden sujuminen kohtuullisin kustannuksin on valtiovallan vastuulla. Kysymys on kansalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta.

Lakiesityksen mukaan Posti saisi yleispalveluvelvoitteen turvaamiseksi mahdollisuuden periä kirjejakelusta enintään kymmenen prosentin katteen. Se ei saa kuitenkaan merkitä sitä, että postimaksut eriytyisivät maan eri osissa.

Bernerin mukaan Viestintäviraston tehtävänä on varmistaa, että kilpailu toimii ja palvelut hoituvat. Postin palveluissa on nykyiselläänkin korjattavaa. Postin toiminnasta on tullut palautetta myös ministeriöön. Berner muistuttaa, ettei ministeriöllä ole mahdollisuutta puuttua sanomalehtien jakeluun.

Postin mukaan ongelmia ei ole. Viestintävirasto on toista mieltä. Virasto on asettanut Postille uhkasakon, koska yleispalveluvelvoitteen hoitamisessa on ollut toistuvia ja vakavia häiriöitä. Viestintävirasto velvoittaa Postia ryhtymään toimenpiteisiin jakeluhäiriöiden poistamiseksi.

Postin kirjepalveluista vastaavan johtajan Kaj Kulpin mielestä lain tulkinta vaatii mahdottomia.

Postilaki kytkeytyy toiseen liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltuun lakialoitteeseen, liikennekaareen. Liikennelupien vapauttamisen toivotaan kannustavan maaseudun yrittäjiä tarjoamaan erilaisia jakelu- ja asiointipalveluja. Bernerin mukaan liikennekaaresta ja postilaista voi yhdessä syntyä palvelujen yhdistelmiä, joita ei vielä osata edes ajatella.

Kansanedustaja Pertti Hakanen (kesk.) on tyytyväinen postilakiesitykseen. Hänen mielestään maaseudulla voidaan huokaista helpotuksesta, koska postilaki on piste maaseudun pelottelulle kolmipäiväisestä jakelusta.

Jos postilaki toteutuu esitetyssä muodossa, Postista tulee entistä enemmän palvelujen ostaja. Vastuuta palvelujen sujumisesta uudistus ei kuitenkaan poista.

Posti on valtion omistama yhtiö. Vastuu palvelujen sujumisesta ja kansalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta on viime kädessä kansanedustajilla. Uudistuksia tehtäessä pitää huolehtia myös resurssien riittävyydestä.