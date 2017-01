Puhdas vesi on Suomelle rikkaus, joka arjen keskellä helposti unohdetaan. Suomalaiset pesevät itsensä ja huuhtelevat wc:nsä vedellä, jonka laadusta suuressa osassa maailmaa voidaan vain uneksia. Uutta pohjavettä muodostuu Suomessa vuosittain kaksi miljardia kuutiota. Käytämme siitä vain murto-osan (MT 13.1.).

Sodista ja levottomuuksista valtaosa johtuu ruokapulasta, jonka takana on yleensä pula viljelyn tarvitsemasta vedestä. Kun viljelyn vesitalous ymmärretään maailmalla makean veden haalimisena ja varastointina, meillä haasteena on poistaa ojituksella liika vesi viljelymailta. Suomi on puhtaan veden suurvalta. Tästä rikkaudesta kannattaa pitää hyvää huolta.