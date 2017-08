Puinnit kaipaavat poutaa ja lämpöä

Elokuu on lopuillaan, mutta puinnit ovat vasta aivan alkutekijöissään. Viileä kesä on viivyttänyt kasvustojen kehittymistä vähintäänkin pari viikkoa. Luonnonvarakeskuksen Ylistaron mittauspisteessä lämpösummakertymä on jäljessä pitkäaikaisesta keskiarvosta lähes kuukauden.

Vaikka ensimmäisiä puintikokeiluja on jo tehty, Etelä-Pohjanmaalla arvioidaan ohran puintien alkavan vähitellen vasta ensi viikon loppupuolella. Pro Agria Etelä-Pohjanmaan mukaan kaurojen ja vehnien valmistumiseen menee vielä jopa kuukausi.

Pro Agrian eilen julkistaman kasvutilannekatsauksen mukaan kevätviljojen puinnit ovat käynnistymässä maan etelä- ja keskiosissa laajemmin tämän ja ensiviikon aikana. Puintien edistyminen edellyttää tulevien viikkojen ajaksi poutaista ja lämmintä säätä.

Kasvutilannekatsauksessa arvioidaan, etteivät kaikki myöhään kylvetyt viljakasvustot ehdi tänä syksynä valmistumaan puintikuntoon. Pro Agrian mukaan karjatiloilla kannattaa korjata tällaiset kasvustot kokoviljasäilörehuksi tai murskeviljaksi. Myös yhteistyötä kasvintuotanto- ja kotieläintilojen välillä kannattaa pohtia, jotta saadaan lisää vaihtoehtoja viljojen korjuuseen.

Vaikka puinnit venyvät tänä syksynä myöhään, ei tilanne ole aivan tavaton. Parina edellisenä vuonna tilanne on ollut samankaltainen.

Vuonna 2015 sateet venyttivät kylvöt pitkälle kesäkuuhun. Viimeisiä kylvöjä tehtiin jopa heinäkuun puolella. Kasvukausi oli yli kaksi viikkoa keskimääräistä jäljessä. Puimaan päästiin vasta syyskuulla, ja kuun puoliväliin mennessä vasta puolet viljoista oli korjattu. Poutaisen syksyn ansioista satotappiot jäivät kuitenkin pelättyä pienemmiksi.

Viime vuonna kevät oli ennätyksellisen lämmin, mutta sateet häiritsivät pahoin puinteja. Puinnit edistyivät hitaasti, ja sateiden pehmittämille pelloille ei ollut lyhyiden poutajaksojen aikana joka paikassa asiaa.

Tänä keväänä kylvöt olivat noin kaksi viikkoa myöhässä, eikä viileä kasvukausi ole kirinyt myöhästymistä kiinni. Sato ei ole kuitenkaan menetetty. Jos syksyn säät suosivat lokakuulle asti, arvioidaan kevätviljojen sadon olevan normaali tai osin jopa erinomainen.

Myöhässä olevat kasvustot ovat arkoja syyshalloille. Perunantutkimuslaitoksen johtajan Jussi Tuomiston mukaan Ylistarossa oli sunnuntain ja maanantain välisenä yönä maanpinnassa pakkasta 1,5 asetta. Tuomisto arvioi, ettei perunasato yllä tänä vuonna normaalilukemiin.

Pitkälle venyvät puinnit vaikeuttavat myös syysviljojen ja -öljykasvien kylvöjä. Rukiin kylvöt ovat vasta aivan aluillaan.

Pitkälle syksyyn venyvä puintikausi laittaa sekä koneet että sadonkorjaajat koville. Mitä pidemmälle puinnit venyvät, sitä lyhyempi on päivittäinen puintiaika. Salossa viljaa ja öljykasveja viljelevä Mika Äijälä muistuttaa, että töihin pitää keskittyä hosumisen sijaan, sillä kiireessä myös tapaturmariskit kasvavat (MT 23.8.).

Myöhään venyvä sadonkorjuukausi näkyy myös liikenteessä. Kun säät sallivat, koneilla liikutaan teillä ympäri vuorokauden, myös hämärässä ja pimeällä. Koneiden valojen ja peilien kuntoon pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Varovaisuutta tarvitaan liikenteessä sekä työkoneiden kuljettajilta että muilta tiellä liikkujilta. Erityisen suurta varovaisuutta tarvitaan ohitustilanteessa, koska leveät työkoneet vievät kääntyessään paljon tilaa.

Liikenneturva muistuttaa teillä liikkujia, että työkohteesta toiseen siirtyvien maataloustyökoneiden sesonki on alkanut ja etteivät viljelijät liiku maataloustyökoneilla turhaan.

Sadonkorjuuajasta tulee joka tapauksessa vaativa. Näin vaativaa työtä ei pitäisi joutua tekemään Euroopan alhaisimmilla tuottajahinnoilla.