Puuta nopeasti betonin tilalle

EU näyttäisi parlamentin äänestyksen perusteella sallivan metsien järkevän käytön Suomessa jatkossakin. Se tietää hyvää ilmastolle ja lisää bioa ankean fossiilitalouden sijaan. Maailma kaipaa esimerkkejä, ja sellaiseksi Suomi osaavana ja vastuullisena luonnonvarojen hyödyntäjänä kelpaa mainiosti.

Kun kasvava metsä on hiilinielu, on puurakennus puolestaan tehokas hiilivarasto. Vaikka puu- ja betonirakentamisen ilmastovaikutukset tasaantuvat ajan mittaan, puu voittaa mittelön ylivoimaisesti rakentamishetkellä. Ilmasto lämpenee nyt. On aika vaihtaa betoni rakennuksilla nopeasti puuhun. Tämä lienee jo huomioitu maan suurimmalla rakennustyömaalla Helsingin Pasilassa?