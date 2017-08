Raadollista ruokabisnestä

Hollannista ja Belgiasta alkunsa saanut myrkkymunaskandaali on levinnyt jo 17 Euroopan maahan. Kananmuniin ja kananmunatuotteisiin päässeen hyönteismyrkyn takia miljoonia kananmunia on vedetty myynnistä ja hävitetty. Ongelma on niin mittava, että EU:n ruokaturvasta vastaava komisaari Vytenis Andriukaitis on kutsunut hätäkokouksen koolle.

Kananmunaskandaali on jatkoa viimeaikaisiin ruokaan liittyviin skandaaleihin, joissa ruuasta on löytynyt muun muassa antibioottijäämiä. Skandaalit ovat vakava muistutus maailmanmarkkinoiden raadollisuudesta ja kotimaisen tuotannon tärkeydestä.