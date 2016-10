Rohkeutta kokeiluihin

Sipilän hallitus toteuttaa ensi vuoden alusta perustulokokeilun, jossa on mukana 2 000 työtöntä työnhakijaa. Perustulolla halutaan poistaa työttömän tukiin liittyvää byrokratiaa ja helpottaa työllistymistä (MT 28.10). Vaikka kokeilua on myös epäilty ja kritisoitu, se antaa vähintäänkin uutta tietoa, josta on hyötyä sosiaaliturvan tuleville uudistuksille.

Perustulokokeilu on maailmankin mitassa poikkeuksellinen. Ulkomaisissa tiedeyhteisöissä on ihasteltu ja ihmetelty maata, jossa yksittäisten tutkijoiden idea voi päätyä suoraan hallituksen ohjelmaan. Toimintatapa kertoo ketteryydestä, jota Suomessa tarvittaisiin kosolti lisää. Kokeilut voivat muuttaa maailmaa, mutta ensin on uskallettava kokeilla.