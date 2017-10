Ruokamarkkinoiden vaikeudet syvenevät

Vaikka elintarviketaloudesta on kuulunut myös hieman positiivisia uutisia, ovat näkymät erityisesti alkutuotannon osalta edelleen synkät. Korotusten saaminen tuottajahintoihin on vaikeaa.

Näkymiä ovat synkistäneet entisestään sadonkorjuun ongelmat. Sateisen ja kylmän kesän jälkeenkään eivät säät ole olleet sadonkorjaajien puolella. Puinnit ovat edelleen pahasti kesken. Sateiden välissä korjatut viljat ovat vaatineet normaaliin syksyyn verrattuna todella pitkän kuivausajan. Sato- ja laatutappiot ovat suuria. Lisääntyneet kustannukset ovat jäämässä viljelijöiden kontoille.

Pahasti myöhässä olevat puinnit heijastuvat syysviljojen kylvöalaan. Kotimaisesta rukiista valmistettu leipä saattaa ensi vuonna olla kortilla. Kotimaista kysyntää vastaava ruissato on saatu tällä vuosituhannella vain kaksi kertaa.

Suomalaisen kauran kysynnän maailmanmarkkinoilla ennakoidaan jatkavan kasvuaan. Esimerkiksi Helsingin Mylly on tuplannut Vaasassa sijaitsevan kauramyllynsä kapasiteetin. Kasvavasta kysynnästä huolimatta kauran tuottajahinnassa ei ole suuria muutoksia.

Korotusten saaminen tuottajahintoihin on vaikeaa huolimatta siitä, että tuottajat sopeuttavat tuotantoa kysyntää vastaavaksi. Hyvä huono esimerkki on kananmunat.

Tuotannon vähentyminen ja kotimaisen kysynnän kasvu ovat nostaneet syyskuun aikana munapakkaamojen kaupalta saamaa hintaa noin 16 senttiä kilolta. Munantuottajille asti hintojen nousu ei ole yltänyt, vaan tuottajahinta on pysynyt ennallaan. Vientiin kananmunia ei enää juurikaan riitä. (MT 2.10.)

Suomalaisten elintarvikkeiden vientiä pyritään edistämään Finpron johtaman Food from Finland -ohjelmalla. Tavoitteena on Suomen elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Tuloksia on toki tullutkin, mutta niiden vaikutukset tuottajahintoihin ovat vaatimattomia.

Sianlihan tuottajat odottivat, että viennin avautuminen Kiinaan myös Suomesta heijastuisi tuottajahintoihin. Näin ei ole käynyt, vaan sianlihan tuottajahinnat ovat kääntyneet laskuun koko EU:n alueella.

Suomessa sianlihan tuottajahinnan pudotus ei ole ollut yhtä suuri kuin esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa, koska Suomen tuottajahinta on ollut jo pitkään muita alhaisempi. Suomessa sianlihan tuottajahinta on edelleen alle EU:n keskihinnan.

Voin kovan kysynnän vetämänä maidon hinta on ollut maailmanmarkkinoilla nousussa. Maidon hinnan ennakoidaan kuitenkin kääntyvän loppuvuoden aikana laskuun.

K-ryhmän aloittaa ruuan myynnin Kiinan suurimman verkkokaupan Alibaban kautta. Markkinat ovat suuret, koska verkkokaupan arvo oli Kiinassa viime vuonna 750 miljardia dollaria ja elintarvikkeiden verkkokaupan arvioidaan kasvavan ensi vuonna 30 prosenttia.

Helppoa Kiinan markkinoille pääsy ei kuitenkaan ole, koska kiinalaiset vaativat tarkat tiedot tuontituotteista. Kilpailu Kiinan elintarvikemarkkinoilla on kovaa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) yrittää saada parannusta tuottajien heikkoon asemaan elintarvikeketjussa ruoka-asiamiehen avulla. Leppä on asettanut työryhmän pohtimaan hankkeen toteuttamista. Toivottavasti työryhmä pääsee yksimielisyyteen keinoista, joilla tuottajan asemaa pystytään vahvistamaan.

Ruuan maailmanmarkkinahinta määräytyy isoissa raaka-ainepörsseissä. Nämä hinnat vaikuttavat myös Suomessa, mutta se ei selitä sitä, miksi tuottajahinnat ovat Suomessa alle EU:n keskihintojen.

Ruuan maailmanmarkkinat eivät ole tällä hetkellä päällimmäisenä viljelijöiden mielissä, koska pahasti kesken olevat sadonkorjuutyöt täyttävät ajatukset. Viljelijät tekevät vaikeissa olosuhteissa kaikkensa, että kotimaista ruokaa olisi tarjolla.