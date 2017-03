Soini kuitenkin yllätti

Timo Soini ilmoitti sunnuntaina, ettei hän hae jatkoa perussuomalaisten puheenjohtajana. Puolue on Soinin luomus, ja hän on johtanut sitä lähes 20 vuotta. Kesäkuussa ruoriin astuu joku muu. Viimeistään silloin ratkeaa myös, mitä vaikutuksia Soinin luopumisella on maan hallituksen työskentelyyn. Soini oli luvannut vastata puheenjohtajakysymykseen "kevään korvalla". Ratkaisu kuitenkin jossain määrin yllätti.

Mielenkiintoista on nähdä, millaisen roolin Soini perussuomalaisten vanhana isäntänä ottaa. Ainakin hän haluaa jatkaa ulkoministerinä. Siinä tehtävässä Soini on jo vähitellen siirtänytkin valtaa muulle puoluejohdolle. Lopulta vallanvaihto voi silti tuottaa tuskaa niin luopujalle kuin vallan perijöillekin.