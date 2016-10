Sopivat ja pätevät Suomen Pankkiin

Eduskunnan pankkivaltuusto päätti perjantaina valita ennakkosuosikit Olli Rehnin ja Marja Nykäsen Suomen Pankin johtokunnan jäseniksi. Molempien viisi vuotta kestävä toimikausi alkaa helmikuun alussa.

Jo hakuvaiheessa pankkivaltuusto ilmoitti, että Suomen Pankkiin haettiin talous- ja rahapolitiikan osaamista sekä pankkiosaamista. Valitut henkilöt täyttävät hyvin kriteerit. He ovat sekä sopivia että päteviä tehtäviinsä.

Pankkien ja vakuutus- ja eläkelaitosten toimintaa valvovan Finanssivalvonnan apulaisjohtajalla Marja Nykäsellä on vahva kokemus myös yksityiseltä pankkisektorilta. Olli Rehn puolestaan on raha- ja talouspolitiikan asiantuntija. Vuonna 1996 hän väitteli poliittisesta taloustieteestä tohtoriksi Oxfordin yliopistossa.

On todennäköistä, että Rehnistä tulee Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtajan Pentti Hakkaraisen seuraaja ja parin vuoden kuluttua pääjohtaja nykyisen pääjohtajan Erkki Liikasen jäädessä eläkkeelle.

Vaikka Rehn on keskustan kansanedustaja ja nykyinen elinkeinoministeri, hänen valintaansa ei voi pitää poliittisena nimityksenä. Rehn on tehnyt pitkän uran muun muassa EU:n komissaarina. Hänet valittiin komissaariksi Suomen Pankin pääjohtajaksi vuonna 2004 nousseen Erkki Liikasen jälkeen.

Vuosina 2004–2010 Rehn oli EU:n laajentumiskomissaari ja sen jälkeen EU:n talous- ja raha-asioiden komissaarina vuoden 2014 kevääseen saakka. Kesällä 2014 Rehn valittiin Euroopan parlamenttiin ja vuoden päästä eduskuntaan ja elinkeinoministeriksi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitukseen.

Hallituksesta lähtee yksi keskeisin ministeri, jolla on ollut toimivat suhteet muun muassa työmarkkinajärjestöihin. Rehn on ollut hallituksen edustaja työmarkkinajärjestöjen kanssa käydyissä kilpailukykyneuvotteluissa. Hänellä on myös keskeinen rooli hallituksen biotaloushankkeissa sekä energia- ja ilmastopolitiikassa. Seuraaja saa vastuulleen raskaan salkun.

Spekulaatiot seuraajasta alkoivat heti kun selvisi, että Rehn hakee Suomen Pankkiin. Päätös tehdään keskustan puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa, mutta käytännössä päätös on puolueen puheenjohtajan, pääministeri Sipilän käsissä. Sipilän asema on puolueessa niin vahva, että hänen esitystään on vaikea kaataa, vaikka halukkaita ministeriksi löytyy runsaasti.

Rehn aikoo jatkaa ministerinä vuodenvaihteeseen asti. Hänen seuraajakseen eduskuntaan noussee valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Paula Lehtomäki. Hänellä on kokemusta sekä kansanedustajan että ministerin tehtävistä.

Eri asia on, haluaako Lehtomäki vaihtaa vaikutusvaltaisen valtiosihteerin paikan rivikansanedustajan tehtävään. Lupaus ministerinpaikasta helpottaisi päätöksen tekemistä huomattavasti.

Nykyisestä keskustan eduskuntaryhmästä ministerispekulaatioihin ovat nousseet muiden muassa viidennen kauden kansanedustaja, keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Mika Lintilä ja ryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Markus Lohi on tehtävästä kiinnostunut ja eduskunnan varapuhemiehellä Mauri Pekkarisella on haluja palata elinkeinoministeriksi.

Ministerivaihdos antaa mahdollisuuden tehdä keskustan ministeriryhmään laajempi kierrätys. Nostaessaan ensimmäisen kauden kansanedustajan, yrittäjä Anne Bernerin liikenne- ja viestintäministeriksi Sipilä osoitti, että hänellä on valmiuksia myös yllättäviin ratkaisuihin. Kierrätystä tulee joka tapauksessa, sillä perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula vaihtuu keväällä Annika Saarikkoon.

Sipilän päätös ei ole helppo. Päätöksessä pitää ottaa huomioon myös ministeriryhmän alueellinen tasapaino toisin kuin Suomen Pankin valinnoissa. Suomen Pankissa savolaisuudesta ei näytä olevan ainakaan haittaa.