Suomella on hyvät eväät menestykseen

Kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomella on todella hyvät mahdollisuudet menestyä kilpailussa. Vaikuttaa siltä, että emme itse näitä menestyksen eväitä huomaa.

Viime vuosien talouskehitys on osoittanut, ettemme ole osanneet omia mahdollisuuksiamme myöskään tarpeeksi hyödyntää. Osa talousongelmista on aiheutunut koko maailmantalouden hidastumisesta, josta investointitavaroita vievä maa kärsii suoraan. Maailmankaupan ongelmat eivät kuitenkaan ole selitys kaikkeen.

Suomessa on osattu tehdä paljon asioita oikein. Sadan vuoden aikana olemme pystyneet nousemaan yhdeksi maailman menestyneimmistä maista. Se on kova saavutus pienelle pohjoiselle valtiolle.

Suomi on todella monella mittarilla yksi maailman parhaista maista. Tilastokeskuksen julkistaman listan mukaan olemme yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa hyvien asioiden listalla kärkipäässä.

Lista on pitkä. Pääosin viime vuonna julkaistujen kansainvälisten tutkimusten perusteella Suomi on muun muassa maailman vakain valtio, meillä on maailman paras hallinto ja riippumattomin oikeuslaitos sekä paras lehdistönvapaus. Maailman parhaita olemme myös sosiaalisessa kehityksessä.

Suomessa on eniten maailmassa inhimillistä pääomaa, peruskoulutus ja lukutaito ovat maailman parhaita. Olemme kärjessä myös ympäristön kehitystä ja tilaa kuvaavassa vertailussa. Tasa-arvossa Suomi on toiseksi paras maa ja matkakohteen kolmas.

Korruptiota tutkivan Transparency International -järjestön keskiviikkona julkaiseman vuosiraportin mukaan Suomessa on kolmanneksi vähiten korruptiota maailmassa. Vähiten korruptoitunut maa on Tanska, toisena listalla on Uusi-Seelanti. Vertailussa oli mukana 176 maata.

Suomen hyvä sijoitus ei ole Tilastokeskuksen listauksen perusteella yllätys. Transparencyn mukaan alhaisen korruption maille on tyypillistä hallinnon avoimuus, laaja lehdistönvapaus sekä riippumattomat tuomioistuimet.

Transparency Internationalin puheenjohtajan Jose Ugazin mielestä epätasa-arvo ja korruptio ruokkivat toisiaan.

Tästäkään asiasta emme osaa olla tyytyväisiä, vaan olemme sitä mieltä, että väärin tutkittu eikä pidä paikkaansa. Koska sijoitus korruptiovertailussa putosi yhdellä, ryhdyttiin etsimään syyllisiä.

Tranparencyn Suomen puheenjohtajaa Tommi Niinimäkeä sijoituksen putoaminen ei yllättänyt. Niinimäen mukaan esimerkiksi virkarikosepäilyjen lisääntyminen ja mediassa esillä olleet laajat korruptioon liittyvät skandaalit ovat vaikuttaneet sijoituksen tippumiseen.

Ilta-Sanomien mielestä korruptiovertailu ei kerro koko totuutta suomalaisen korruption tasosta ja laajuudesta (IS 26.1.). Hallinnollinen korruptio jää lehden mielestä piiloon, koska tutkimus keskittyy julkisen hallinnon virkarikoksiin ja väärinkäytöksiin.

Saksan Tranparencyn johtajan Anna-Maija Mertensin mielestä Suomella on nyt vakava paikka miettiä suhdetta korruptioon (HS 26.1.). Hänen mielestään siellä, missä on valtaa ja rahaa, on myös väärinkäytöksiä.

Transparency on seurannut tarkasti pääministeri Juha Sipilän (kesk.) sidonnaisuuksista käytyä keskustelua. Nyt olisi Mertensin mielestä tuhannen taalan paikka yrittää varmistaa, ettei Sipilän tapaus tuhoa Suomen mainetta.

On hyvä, että päättäjien toimintaa vahditaan ja mahdolliset väärinkäytökset ja jääviydet selvitetään. Pelkkä julkisuudessa esitetty epäily ei kuitenkaan välttämättä merkitse väärinkäytöksiä eikä tuhoa Suomen mainetta. Oli oikeusasiamiehen näkemys mikä tahansa, se osoittaa valvonnan toimivan.

Vaikka vähättelemme Suomen menestystä kansainvälisissä vertailuissa, on meillä hyvät eväät menestyä. On itsestämme kiinni, miten pystymme eväitämme hyödyntämään. Omien vahvuuksiemme tunnistamisessa on parantamisen varaa.