Suomi-nauta syytä pelastaa

Naudanlihan omavaraisuus uhkaa heiketä Suomessa entisestään. Syynä ovat kasvatusvasikoita tuottavien lypsylehmien väheneminen sekä tuottajien vähäinen into emolehmätuotantoon (MT 10.10.). Perimmäinen syy tuotannon laskuun on lihan heikko hinta – tappiolliseen tuotantoon ei kannata investoida.

Naudan kulutus Suomessa ei ainakaan vähene. Silti yhä suurempi osa – nyt jo noin viidennes – kulutuksesta katetaan tuontilihalla. Suomi-nauta on laatunsa lisäksi huipputuote myös ekologiselta kestävyydeltään. Se muuttaa karkean nurmirehun ihmisravinnoksi, hoitaa maisemaa, eikä pilaa ympäristöään. Vaikeuksissa oleva huipputuote on syytä pelastaa. Vastuuta on löydyttävä sekä päättäjiltä että markkinoilta.