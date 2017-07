Suomi on cool

Suomen alkukesän sää on ollut vielä tavallistakin kalseampi. Tästä huolimatta ulkomaalaisten matkailijoiden määrä Suomessa hipoo uutta ennätystä (MT 28.6). On vaikea uskoa, että kylmä ilma voisi olla matkailuvaltti. Näin joidenkin kohdalla on. Välimeren alueelta tuleville Suomi on todella cool.

Myös Kauko-idästä tuleville matkailijoille Suomen luonto, puhtaus ja yhteiskunnan toimivuus ovat eksotiikkaa. Mikä parasta, maakuntien matkailussa on vielä paljon kehitettävää. Matkailu tuottaa maaseudulle rahaa, mutta samalla myös uutta dynamiikkaa.