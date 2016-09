Suoramyynnin kasvu jatkuu

Ruuan suoramyynti maatiloilta kuluttajille kasvaa lähivuosina entisestään. Yli 1 100 tilaa investoi suoramyyntiin viiden seuraavan vuoden aikana. Jo yli puolet lampaan, kasvisten, marjojen ja kananmunan tuottajista myy tuotteitaan suoraan. Samaa rajaa lähestyvät peruna- ja emolehmätilat (MT 9.9.). Myös ruuan jatkojalostus tiloilla kasvaa.

Myönteiseen kehitykseen on kaksi keskeistä syytä. Yksi on kuluttajien kasvava halu tuntea ruokansa alkuperä, tuottaja ja tuotantotapa. Toinen syy on tuottajien kyllästyminen ruokaketjun tulonjakoon – siinä maatilalle jää ruuan hinnasta vain rippeet. Tuottaja ja kuluttaja haluavat yhä useammin ohittaa väliportaat. Siitä näyttävät hyötyvän molemmat.