Susijengi edustaa koko maata

Suomen koripallomaajoukkue on jo vuosia tuottanut iloa kannattajilleen. Nyt kotikisojen elämyksellisten voittojen myötä laji on tullut entistäkin tutummaksi kaikille suomalaisille. Susijengi myös edustaa koostumukseltaan koko maata.

Kohta alkavan miesten SM-sarjan joukkueet ovat pääosin pieniltä paikkakunnilta. Kauhajoki tai Lapua eivät vielä ole mestarisuosikkeja, mutta Salo sen sijaan on. Maaseudun ja pääkaupungin joukkueiden jännite on herkullinen. Susijengi on myös myönteinen ilmiö kansainvälisyydestä. Kasvattajaseuroja on Forssasta Bronxiin asti.