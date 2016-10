Tärkeä ”myyräntyö”

Maaseudun Tulevaisuus kertoi perjantaina (MT 21.10.) MTK:n Brysselin toimiston johtajan Juha Ruipon ja hänen porukkansa työstä. Toimisto täytti syyskuussa 25 vuotta. Toimisto valvoo Suomen maaseutuelinkeinojen etuja EU-päätöksissä sekä välittää tietoa unionin aikeista kotimaahan.

Bryssel on EU-politiikan muurahaispesä, jossa kohtaavat tuhannet lobbarit ja päättäjät. Se, että Suomen tarpeet otetaan päätöksissä huomioon, on yksin suomalaisten vastuulla. Maaseudun elinkeinojen kannalta se tarkoittaa yleensä vaikuttamista ensin Suomen linjaan ja sen jälkeen laajaa varmistelua, että Suomen vaatimukset Brysselissä ymmärretään. Taustavaikuttaminen on ”myyräntyötä”, joka harvoin näkyy ulospäin. Sen puuttuminen näkyisi kuitenkin nopeasti.