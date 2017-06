Tekevälle sattuu

Verottajaa on totuttu pitämään viranomaisista tarkimpana ja tehokkaimpana. Maine ei ole syntynyt tyhjästä. Jokainen tietää, että verottajan kanssa kannattaa olla väleissä.

Verottaja on tunnettu myös siitä, että sen paperit yleensä ovat hyvässä järjestyksessä. Useammin kuin verottajalta, kansalaiselta on jokin kuitti tai paperi hukassa. Verottaja on veronmaksajan silmissä sekä arvostettu ja että pelonsekaista kunnioitusta herättävä viranomainen.

Mutta sattuu sitä paremmissakin perheissä.Viime viikolla kävi ilmi, että verottajalta oli unohtunut nurkkaan 30 000 verolomakkeen ja -ilmoituksen nippu (MT 5.4.). Ne löytyivät laatikoista, joissa luultiin olevan joitain muita papereita.

Seuraus oli se, että tilat saivat puutteellisesti esitäytetyt veroilmoitukset ja arvonlisäveron arvioesityskirjeet. Onneksi moka huomattiin jälkikäteen ja verohallinto itse tiedotti asiasta veronmaksajille.

Nurkkaan unohtuneet paperit olivat oikeita paperipapereita. Verohallinto tiedotti, että sähköisesti tehdyt ilmoitukset olivat järjestelmissä asianmukaisesti. Haitta koski siten vain niitä verovelvollisia, jotka olivat jättäneet ilmoitukset paperilla.

Jos vanhanaikaiset paperit sekosivatkin hetkeksi, verohallinto porskuttaa sähköisissä palveluissa hyvin. Harva viranomainen kykenee palvelemaan kansalaisia niin nopeasti ja tehokkaasti verkossa kuin verottaja.

Vielä kun verokarhu pystyisi yksinkertaistamaan Palkka.fi- ja muita vastaavia palveluja nykyisestään, siitä hyötyisivät kaikki – ministereitä myöten.