Terrori-isku korostaa tiedustelun merkitystä

Turun perjantainen joukkopuukotus kohdistui sivullisiin ja suojattomiin kansalaisiin. Teon ilmeisenä tarkoituksena on ollut mahdollisimman suuren järkytyksen ja pelon aiheuttaminen. Puukotukset on tuomittu jyrkästi ja yksimielisesti. Vieläkin olennaisempaa on, että suomalainen kansalaisyhteiskuntamme näytti surullisessa tilanteessa kaikesta huolimatta voimansa.

Poliisi toimi huomattavan nopeasti ja tehokkaasti. Myös paikalla olleet ihmiset puuttuivat tapahtumiin, auttoivat uhreja ja yrittivät estää puukottajan teot.

Juuri kansalaisten rohkeus käsittämättömän raakuuden edessä ansaitsee suuren kunnioituksen. Monissa puheenvuoroissa on jo ennätetty todeta, että kaikesta huolimatta hyvyyttä on enemmän kuin pahuutta. On hyvä myös havaita, että rohkeus näyttää voittaneen välinpitämättömyyden ja vastuun pakoilun. Tämän esimerkin voima on äärimmäisen väkevä.

Myös se, että moni paikan päällä ollut maahanmuuttaja osallistui tekijän kiinniottoon, on tärkeä asia. Kun Turun puukotus väistämättä heijastuu maahanmuutosta jo ennestään käytävään hyvin jyrkkään ja tunnepitoiseen keskusteluun, tämä on syytä pitää mielessä.

Poliisi tutkii Turun puukotusta terroritekona. Marokkolaisen 18-vuotiaan turvapaikanhakijan teon motiivien selvittämiseen menee varmasti pitkään, mutta Suojelupoliisin profilointi Turun puukotuksesta on terroriepäilyn osalta huomattavan osuva. Myös Supon aiemmin nostama riskiluokitus, jossa Suomen altistumista terrorille pidettiin aiempaa todennäköisempänä, on osoittautumassa jäätävällä tavalla todeksi.

Turun teon jälkeen Supo ei katsonut tarpeelliseksi nostaa riskiluokitusta. Viesti voidaan tulkita jopa arrogantiksi, mutta ytimeltään sen sisältö on selvä. On Turun isku sitten lopulta terroria tai ei, samanlaisia tapahtumia voi ilmetä muutenkin.

Supon ja parhaillaan marokkolaisen epäillyn mahdollisia liittolaisia etsivän poliisin kantoja kuullaan tulevassa poliittisessa turvallisuuskeskustelussa aiempaakin tarkemmin. Kansalaisten turvallisuus ja siitä huolehtiminen on tällä hetkellä uhattuna ja harva poliitikko tai yhteiskunnallinen etujärjestö uskaltavat näitä arvoja nyt vähätellä.

Supo on vaatinut itselleen lisää valtuuksia pystyäkseen toimimaan. Se on niitä myös saanut ja lienee selvää, että perjantain tapahtumien jälkeen sen vaatimuslista vielä tarkentuu ja täydentyy. Tiedustelutoiminnan merkitys terrori-iskujen tutkinnassa ja erityisesti niiden ennalta ehkäisemisessä on aivan olennainen.

Vaikka kansalaisen valvontaan ja yksityisyyden suojan murentamiseen on syytä suhtautua kriittisesti, terrorismin uhan laajentuessa viranomaisten mahdollisuuksia löytää terroritekoja suunnittelevat ja niiden toteutukseen kykenevät on pakko lisätä.

Ensimmäiset asiantuntija-arviot siitä, että Turun veriteko olisi johtunut viranomaisten epäonnistumisesta, on jo kuultu. Vaikka arvio tämän hetken tiedon valossa tuntuu hätäiseltä, tästä on kysymys. Viranomaiset ja myös poliitikot joutuvat lopulta vastaamaan terrorin torjunnasta, vaikka tehtävä on vaikea, jopa mahdoton. Niin vaikea on yksittäisen puukottajan toimia ennalta aavistaa.

Turun perjantaisilla teoilla on laajoja seurauksia poliittiseen keskustelun ja yhteiskunnan toimintaan. Silti on muistettava, että Suomi on edelleen turvallinen, avoin ja vapaa kansalaisyhteiskunta. Näissä asioissa on myös voimamme vastustaa pahuutta.

Maltti on pidettävä mielessä myös maahanmuuton ja terrorismin yhteyksiä koskevassa keskustelussa. Tiukennuksille voi olla perusteluja, mutta samalla on muistettava, että inhimillistä hätää kärsiviä on edelleen autettava. Tehtävä on vaikea, mutta siitä on vain pyrittävä selviytymään.