Terroriin ei saa tottua

Lontoon viikonlopun terrori-isku oli jo kolmas raakalaismainen teko Englannissa lyhyen ajan sisällä. Monien mielestä tämä oli odotettavissa. Ääri-islamistien iskujen on odotettu myös jatkuvan. Terroriin on alettu tottua. Näin ei voi olla.

Vaikka avoin ja demokraattinen läntinen yhteiskunta on haavoittuvainen brutaalin väkivallan edessä, toimiin on ryhdyttävä. Valvonnan sekä verkko- ja puhelintiedustelun tehostaminen murentaa yksilönvapauksia, mutta tämä tie on nyt valittava. Myös meillä Suomessa. Terrorin juurisyyn kitkeminen vie liian kauan.