Touko Aalto joutuu pian valintojen eteen

Suomen poliittisessa historiassa eletään mielenkiintoisia hetkiä. Viikko sitten kahtia jakautunut perussuomalainen ryhmä on tarjonnut dramatiikkaa joka päivälle. Menneenä viikonloppuna Tampereella kokoontuneen Vihreän liiton puoluekokous sen sijaan saattaa olla valtakunnan politiikalle vieläkin merkittävämpi tapahtuma.

Vihreiden uudeksi puheenjohtajaksi nousi jyväskyläläinen Touko Aalto. Ero kakkoseksi tulleeseen helsinkiläiseen kansanedustajaan Emma Kariin oli lopulta yllättävänkin selvä.

Valinnassa oli myös koomisia piirteitä. Lähes viiden tunnin viivästys johtui siitä, että joku oli unohtanut 400 postiääntä varastokomeroon Helsinkiin. Episodissa oli jotain tyypillistä vihreää puolueen alkuvuosilta 80-luvulta. Ensin sählätään kunnolla, mutta lopulta asia hoituu uskottavalla tavalla.

Ääntenlaskuun liittyvää komiikkaa ei muissa puolueissa kannata muutenkaan pitkään naureskella. Vihreät on tällä hetkellä kovassa nosteessa. Puolue tavoittelee jo 16 prosentin gallup-kannatusta ja muun muassa sosialidemokraattien selkä on näkyvissä.

Puolueen menestyksestä suuren osan on tulkittu johtuvan nyt väistyneen puheenjohtajan Ville Niinistön koko ajan sujuvoituneesta poliittisesta ilmaisusta. Osa tästä on totta, mutta pääsyy on muualla.

Uutta potkua puolueen välillä jo pysähtyneeseen kannatuskehitykseen on tuonut erityisesti ilmastonmuutos. Vihreät on muita ryhmiä nopeammin ja napakammin ottanut ilmaston lämpenemisen estämisen poliittiseksi tavoitteekseen.

Vaikka muutkin poliittiset ryhmät ovat heränneet hiilen sitomiseen, uusien energiaratkaisujen ideoimiseen ja kiertotalouteen, vihreillä on tässä kilvassa suoran mittainen etumatka. Ilmastonmuutoksen torjuminen on myös väkevä poliittinen vipuvarsi. Nykytiedon mukaan ilmiö ei mene ohi. Päinvastoin se voimistuu ja tarvittavat toimet saattavat olla hyvinkin radikaaleja.

Vihreät puhuttelevat tällä hetkellä erityisesti kaupunkien koulutettua ja nuorta väestöä. Enemmistö puolueen jäsenistä on naisia. Sen sijaan maakunnissa vihreiden sanoma ei ole tehonnut yhtä hyvin. Siitäkään huolimatta, että tavoite puhtaasta ja hiilineutraalista ympäristöstä jaetaan syvästi.

Maaseudun väkeä on usein ärsyttänyt vihreiden tapa esiintyä asiantuntijoina asioissa, jotka ovat puolueelle kaukaisia. Susien metsästystä tai maatalouden tukia on ollut helppo arvostella metropolialueen keskustasta. Monesti arvostelijat saattavat itsekin saada asumistukea ja palkkansakin verovaroin maksetuista julkisen sektorin töistä.

Myös Ville Niinistön tapaa arvostella erittäin nopeasti ja kärkkäästi hallituspuolueiden tekemisiä ei ole ollut aina helppo ymmärtää. Se toki kuuluu oppositiopoliitikon rooliin, mutta aika ajoin Niinistö on sortunut populismin tielle.

Savonlinnassa syntyneelle, Joensuussa kasvaneelle ja Jyväskylästä eduskuntaan ponnistaneelle 33-vuotiaalle Touko Aallolle vihreiden kannatuksen kasvattaminen edelleen on kuitenkin mahdollista. Maakuntien ymmärryksen saaminen ei kuitenkaan ole helppoa.

Aalto on karismaattinen poliitikko, joka on tottunut tekemään yhteistyötä yllättäviinkin suuntiin. Hän on ainakin periaatteellisella tasolla ollut valmis toimimaan yhdessä jopa perussuomalaisten kanssa. Aalto on myös ymmärtänyt maaseutuun erittäin kriittisesti suhtautunutta kokoomuksen Juhana Vartiaista. Aalto on itsekin esittänyt lihatuotteiden veron nostamista ympäristösyihin vedoten.

Eduskuntavaalien lähetessä Aalto joutuu kuitenkin valintoihin. Peli kovenee koko ajan ja myös vihreiltä perätään kantoja esimerkiksi talous- ja elinkeinopolitiikassa.

Näin pitää ollakin. Myönteisessä kannatuskehityksessä laskettelevilta vihreiltä on vaadittava selkeää ohjelma siitä, kuinka talouskasvua, työllisyyttä ja biotaloutta voidaan edelleen vahvistaa. Ilman tervettä kansantaloutta, elävää maaseutua ja dynaamista elinkeinoelämää ilmastotavoitteet eivät toteudu.

Vihreät eivät ole enää ainoa toimija ilmastopolitiikassa. Aalto puolueineen kohtaa kovan kilpailun.