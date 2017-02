Tuontijuusto polkee hintoja

Maitotuotteiden kulutuksessa juustot valtaavat vähitellen alaa juotavilta nestemaidoilta (MT 27.2.). Meijerituotteiden kulutus kokonaisuudessaan kasvoi viime vuonna, mutta kulutuksen rakenne eri tuotteiden välillä on muuttunut kotimaisille meijereille haastavaksi. Suomessa syödystä juustosta jo puolet on tuontitavaraa.

Juustomarkkinoiden ongelma on, että juustoon on nyt "varastoitu" EU:n ylijäämämaitoa, ja hinta on sen mukainen. Jos juuston koko hinta päätyisi tuottajalle, halvimpiin tuontijuustoeriin käytetyn maidon tuottajahinta voisi olla noin 15 senttiä litralta – siis alle puolet suomalaisesta tuottajahinnasta. Polkuhintainen tuontijuusto on käymässä kotimaiselle maitoalalle kalliiksi.