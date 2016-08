Tuottajat vahvistavat yhteyttä kuluttajiin

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on lähtenyt mukaan ruuan verkkokauppaan. MTK:n omistama, muun muassa Maaseudun Tulevaisuutta julkaiseva, Viestilehdet Oy omistaa verkkokaupan kehittäneestä LähiPro Oy:stä 49 prosenttia.

Tarkoitus on tarjota kuluttajille kanava, joka kautta he voivat ostaa ruokaa suoraan maatiloilta ja pk-yrityksiltä ilman välikäsiä. Syynä MTK:n haluun lähteä kehittämään uutta kauppatapaa on ruuan halpuuttaminen ja tuottajien heikentynyt asema elintarvikeketjussa.

LähiPro Oy:n toimitusjohtajan Eero Kanasen mielestä uusien markkinakanavien kehittäminen on tarpeen myös siksi, että suomalaisten kiinnostus ostaa lähiruokaa suoraan maatiloilta on vahvassa kasvussa. Kiinnostus suoramyyntiä kohtaan on kasvanut myös maatiloilla.

Keskustelu ruuan hinnasta ja ruokaketjun eri lenkkien oikeudenmukaisesta tulo-osuudesta on käynyt kiivaana.

Viljelijöiden mielestä kauppa on varannut tuottajille halpuuttamisessa maksajan roolin. S-ryhmän mukaan halpuuttaminen maksetaan kaupan omista katteista. Lisäksi kotimaisten tuotteiden halpuuttaminen auttaa kaupan mukaan suomalaista maataloustuotantoa. Halvan hinnan ansioista kotimaisia tuotteiden myyntiä on voitu lisätä.

Kauppa heittää pallon elintarviketeollisuudelle. Kauppa muistuttaa, että se neuvottelee ruuan hinnoista elintarviketeollisuuden kanssa, eikä suoraan maataloustuottajien kanssa.

Kauppa on kuitenkin käyttänyt hyväkseen eurooppalaisten ruokamarkkinoiden sekasorron, joka johtuu suurelta osin EU:n ja Venäjän välisistä kauppapakotteista. Pakotteet eivät kuitenkaan selitä, miksi suomalaisten viljelijöiden tuotteistaan teollisuudelta saamat hinnat ovat maitoa lukuun ottamatta Euroopan alhaisimpia.

Kilpailu kuuluu markkinatalouteen, mutta siinäkin pitää noudattaa sääntöjä. Vaikka tuotantovaatimukset ovat Suomessa monia muita maita tiukemmat, se ei näy tuottajien saamassa hinnassa. Kilpailu tuontiruokaa vastaan on vaikeaa, koska kilpailua ei käydä samoilla säännöillä.

Kaikessa kaupankäynnissä pitää ottaa hinnan lisäksi huomioon myös eettiset seikat. Kuluttajilla on oikeus tietää, miten ja missä heille myytävä tuote on tuotettu. Tuontiraaka-aineilta ja valmiilta tuotteilta pitää edellyttää samat vaatimukset kuin kotimaiselta tuotannolta. Vastuu on teollisuudella ja kaupalla. Suomessa ei pidä myydä tuotteita, joita meillä ei lainsäädännön mukaan saa edes tuottaa.

Nopeaa muutosta ruokaketjun tulonjakoon ei ole näkyvissä, joten tuottajien pitää etsiä uusia markkinointikanavia. Vaikka verkkokaupan ja tilamyynnin osuus ruokakaupasta on vielä pieni, ovat siellä MTK:n ruokakulttuuriasiamiehen Anni-Mari Syväniemen mukaan tulevaisuuden kasvunäkymät.

Nopeasti kasvava verkkokauppa on hyvin kansainvälistä. Suomalaiset ostivat vuonna 2014 verkosta tavaroita, palveluja ja sisältöjä yhteensä 10,5 miljardilla eurolla. Ostoksista noin puolet tehtiin ulkomaisista verkkokaupoista. Vähittäistavarakaupan tuotteiden osuus oli 3,6 miljardia euroa.

Vaikka ruuan osuus verkkokaupasta on edelleen pieni, niin kasvuvauhti on ollut kova. Vuodesta 2010 vuoteen 2014 ruuan ja alkoholin verkkokauppa kasvoi 500 prosenttia.

Ruokaasuomesta.fi tarjoaa tuottajien omille verkkokaupoille yhteisen kanavan tavoittaa kuluttajat. Kuluttajien kannalta kysymys on "yhden luukun" periaatteesta, joka avulla löytyvät lähiruokaa myyvät tuottajat.

Digitaalinen kotimainen ruokakauppa tarjoaa tuottajille ison mahdollisuuden laajentaa suoramyyntiä kuluttajille. Elleivät tuottajat tartu tilaisuuteen, niin joku sen kuitenkin tekee, eivätkä tuotteet välttämättä olisi kotimaisia.